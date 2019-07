Centro de Especialidades é a obra mais importante do NP”, diz Romanelli

Obra foi anunciada no final de semana em Jacarezinho

O deputado Luiz Romanelli (PSB) afirmou que a construção do Centro Regional de Especialidades de Jacarezinho é “a obra mais importante que o Norte Pioneiro está recebendo”. Nesta sexta-feira (5) o secretário da Saúde, Beto Preto, assinou a ordem para licitar a construção da obra. A previsão é que sejam investidos R$ 9,1 milhões na estrutura que atenderá 22 cidades da região.

“É um grande sonho para o Norte Pioneiro. Há anos lutamos para que a construção deste centro aconteça. Na minha avaliação é a obra mais importante que a região está recebendo”, disse Romanelli durante a assinatura.

O deputado destacou que 80 % da população da região depende exclusivamente de atendimentos por meio do SUS (Sistema Único de Saúde. “O Centro de Especialidade reduzirá drasticamente a necessidade do deslocamento para outras cidades. Vai trazer mais qualidade de vida ao qualificar o atendimento em uma área prioritária. O governador Ratinho Junior se mostrou muito sensível a esta demanda”, disse.

“Estamos cumprindo o compromisso de levar o atendimento especializado mais próximo das pessoas. O Governo do Estado investirá mais de R$ 9 milhões na construção do Ambulatório, que atenderá cerca de 228 mil habitantes da região”, afirmou o secretário Beto Preto.

OBRA – O terreno para instalação do centro de especialidades, de 9.400 m², foi doado pelo município de Jacarezinho, que também realizou o projeto de engenharia. O complexo será administrado pelo Cisnorpi (Consócio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) e atenderá 230 mil pessoas.

O Centro prestará atendimento em 20 especialidades médicas, além de exames de diagnóstico e de imagens, odontologia, fonoaudiologia e serviço de atenção especializada nas áreas de doenças sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS.

Serão 25 consultórios médicos, 8 odontológicos, 17 salas de exames e diagnósticos, 1 laboratório de prótese dentária, laboratório de análises clínicas, farmácia e sala para pequenas cirurgias.

Abrigará ainda – unidade dispensadora de medicamentos, serviço social para atendimento e fornecimento de órteses e próteses e os programas de prevenção da diabetes e de redução na progressão da insuficiência renal crônica.

CIDADES – Além de Jacarezinho, compõem a região do Cisnorpi as cidades de Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.