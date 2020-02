Chefes ganham prêmios no Verão Gastronômico de Carlópolis (vídeo)

Receitas competiram no evento

O Verão Gastronômico/Sabores do Paraná faz parte do projeto 4 Estações Gastronômicas desenvolvido no Paraná, através do Instituto Emater. O objetivo é fomentar a gastronomia através do uso de matérias primas regionais, valorizando o saber fazer e a história cultural da população.Carlópolis sediou o evento em questão entre os dias sete e nove na praça Matriz da cidade.

Tudo aconteceu com entrada gratuita e nos seguintes horários:

Sexta-feira (07): das 18 às 23 horas;

Sábado (08): das 9h às 23h;

Domingo (09): das 09h às 15h.

O evento foi o primeiro Verão Gastronômico que aconteceu em Carlópolis, o qual foi fruto de uma realização da EMATER(Empresa de Assistência e Extensão Rural) e Prefeitura de Carlópolis.

Houve apresentações musicais.

Estima-se, ao todo, que cerca de cinco mil pessoas curtiram o sabor e o prazer proporcionados pelos alimentos cuidadosamente preparados com matérias primas de Carlópolis e região, a preços acessíveis.

Os três pratos vencedores foram:

PRIMEIRO COLOCADO:

“Costela suína com barbecue de café” do Chefe Dandhara Lino, de Londrina.

SEGUNDO COLOCADO:

“Moqueca de Tilápia” do Restaurante Hime, de Carlópolis.

TERCEIRO COLOCADO

“Tilápia ao molho tártaro” das alunas de gastronomia da Universidade Positivo, de Londrina.

No local, as personalidades que se fizeram presentes foram o Presidente da PARANATUR, João Jacob Mehl, Presidente da ATUNORPI, Wellington Trautwein Bergamaschi e seu colega João Gouveia Cezar. Prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, Juarez Leal (Daio), coordenador da Casa Civil do Governo Ratinho Junior, Vereadores, Gerente Regional da EMATER, a Coordenadora do Projeto Turismo Rural da EMATER, Teresinha Busanello Freire e sua assistente Gabriela Candido Weber, o palestrante Rodrigo Bernardes, da cidade de Londrina, renomado Chefe de Cozinha, premiado e reconhecido nacionalmente, Nilton Teles e Felipe Coelho, ambos da Secretaria Municipal do Turismo, Presidente de Associações de Produtores, Empresários do setor de alimentos, Secretários municipais e Vereadores de cidades vizinhas e cobertura da Imprensa regional.