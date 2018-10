Cida aumenta o orçamento e corrige salário dos professores do PSS

No valor de R$ 2.831,00 para uma carga horária de 40 horas semanais

“A educação e a valorização dos professores são prioridades”, afirmou a governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti nesta quarta-feira, dia três em Cascavel. Ela destacou que destinou para o ano que vem R$ 1,2 bilhão a mais para a área e esse recurso permite, entre outras melhorias, a correção dos salários dos professores contratados pelo Processo Seletivo simplificado (PSS).

“A mudança já começou. Estamos garantindo mais recursos para a Educação e a correção da distinção salarial entre os PSS e os professores do quadro”, disse.

A valorização salarial dos PSS era uma demanda do setor. Durante o ano de 2018, os profissionais selecionados tiveram salários de R$ 2.300,00.

Os profissionais que serão contratados para atuar ano que vem, receberão o salário no valor de R$ 2.831,00 para uma carga horária de 40 horas semanais.

“A medida corrige uma distorção que havia no salário dos professores contratados por regime especial. Ouvi esta demanda e determinei que as Secretarias da Fazenda e da Educação fizessem os cálculos necessários para solucionar essa situação no edital do PSS de 2019”, explicou.

“Isso é justiça aos nossos valorosos professores”, acrescentou a governadora.

Outras demandas – Cida Borghetti lembrou que outras demandas do setor foram atendidas nos últimos meses.

“Aumentamos os salários das merendeiras que ganhavam abaixo do salário mínimo regional, reajustamos o vale transporte de 15 mil apoiadores da Educação e estamos pagando mais de R$ 200 milhões de uma dívida trabalhista histórica do Estado com professores”, enumerou.

“Com diálogo, responsabilidade e gestão eficiente vamos construindo um Paraná melhor para se viver”, reforçou.