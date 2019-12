Cidades do Norte Pioneiro vão receber R$ 28,4 milhões

Em cessão onerosa e mais 1% de FPM

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou na tarde desta sexta-feira, 13, que as 45 cidades da mesorregião do Norte Pioneiro vão receber R$ 28,4 milhões em repasses do governo federal referentes a cessão onerosa da partilha do pré-sal e mais 1% de FPM (Fundo Participação dos Municípios), recursos acordados pelos prefeitos junto ao Congresso Nacional em Brasília.

Da cessão onerosa, que devem entrar nos caixas das prefeituras até 31 de dezembro, serão 22,1 milhões. Do FPM, ainda sem previsão de pagamento, serão mais R$ 6,3 milhões.

No levantamento da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), as 399 cidades do Paraná vão receber R$ 433 milhões: R$ 358,7 milhões de cessão onerosa e mais 74,2 milhões do FPM. A maior parte dos recurso será distribuída para Curitiba (R$ 19,7 milhões) e Londrina, Maringá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Cascavel e Foz do Iguaçu – cada uma vai receber R$ 4,9 milhões (R$ 4,1 milhões de cessão onerosa e R$ 849,6 mil de FPM).

“É um recurso que vem em boa hora, já que no final do ano, as despesas aumentam. É o pagamento do 13º salário, salários de dezembro, terço de férias, fornecedores, entre outros custos e despesas comuns desta época do ano”, disse Romanelli.

As cidades da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) vão receber R$ 17 milhões. Os maiores calores serão repassados a Santo Antônio da Platina (R$ 1,9 milhão: R$ 1,6 milhão de cessão onerosa e R$ 332,6 mil em FPM), Jacarezinho (R$ 1,7 milhão), Ibaiti (R$ 1,5 milhão), Cambará (R$ 1,3 milhão), Andirá, Siqueira Campos e Wenceslau Braz – cada uma vai receber R$ 1,1 milhão( R$ 964 mil de cessão onerosa e mais R$ 199,4 mil de FPM).

As cidades cidades da Amunop (Associação dos Municípios do Norte Paraná) vão receber R$ 11,4 milhões (R$ 8,9 milhões e R$ 2,4 milhões de FPM). Os maiores repasses serão para Cornélio Procópio (R$ 1,9 milhão), Bandeirantes (R$ 1,5 milhão), Santa Mariama, São Jerônimo da Serra e Uraí vão receber – cada uma – R$ 755,8 mil (R$ 642,7 mil de cessão onerosa e R$ 133 mil de FPM).