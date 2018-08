Cinco cidades se unem e resolvem problema do lixo

Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão, Siqueira Campos e Tomazina

O prefeito de Tomazina, Flávio Xavier Zanrosso, como presidente do CIAS (Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário) fez a entrega oficial da vala receptora de lixo construída no município de Japira, onde se concentra a recepção e tratamento de resíduos sólidos coletados nos seis municípios que integram a entidade. A união das administrações dessas cidades conseguiu a solução a um problema crônico que causava preocupação em todo mundo.

Estiveram presentes representantes do consórcio, da empresa Engegrin e secretários de Meio Ambiente dos municípios envolvidos. O investimento na obra é estimado em R$ 145 mil, divididos entre os municípios de Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão, Siqueira Campos e Tomazina.

A PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) determina que os rejeitos municipais sejam depositados em aterros sanitários, proibindo o uso de lixões ou aterros controlados. O alto custo para implantar e manter uma unidade deste tipo foi fator determinante para que os seis municípios do Norte Pioneiro fizessem parcerias em consórcio intermunicipal para diminuir o custo.

Zanrosso destacou que a vala receptora de lixo foi construída obedecendo todas as leis ambientais e vai atender a demanda dos municípios consorciados com menores danos ambientais. Zan, como é carinhosamente chamado, assumiu a presidência do consórcio em 2017 em período que o CIAS enfrentava uma grande crise de gestão. “Estamos evoluindo muito nesta área, implantamos uma gestão técnica, que vem direcionando os caminhos do consócio. A conclusão desta obra só foi possível porque encontrei apoio dos prefeitos dos municípios integrantes, bem como dos secretários de Meio Ambiente”, assinalou.

Segundo Lei Nacional de Resíduos Sólidos, os municípios brasileiros são obrigados a eliminar os chamados lixões os lixões no prazo máximo de 2024, data que foi antecipada pelos integrantes do consórcio liderado pelo prefeito de Tomazina.