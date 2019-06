Civil prende rapaz que roubou idosa em Ribeirão do Pinhal(vídeo)

Dias depois bandido é capturado

Um homem de 27 anos foi preso na cidade de Londrina, no último dia 28 de maio, suspeito de cometer um assalto contra uma idosa em Ribeirão do Pinhal. Apenas nesta segunda-feira, dia três, o caso de tornou público.

De acordo com a Polícia Civil, no dia 28 de abril na região central da cidade, uma idosa foi abordada por um assaltante, sendo agredida e tendo seu aparelho celular roubado.

A equipe de investigação analisou as imagens das câmeras de segurança, nelas aparecem um homem moreno, magro e alto indo ao encontro da senhora, chegando a derrubá-la ao solo para furtar seu celular. É o segundo caso envolvendo roubo de idosos registrado no ano na cidade.

Dias depois, durante buscas pessoais realizadas em via pública, o aparelho foi resgatado pelo investigador Ademar Gonçalves Correa em poder de um receptador, o qual indicou o nome do assaltante.

O delegado responsável pelo caso, Tristão Borborema de Carvalho, instaurou inquérito policial pelo crime de roubo agravado e representou pela expedição de mandado de prisão preventiva do autor. A Justiça acolheu o pedido e decretou a prisão. O assaltante, no entanto, fugiu da cidade, mas foi preso na região central de Londrina no último dia 28 de maio pela Polícia Militar, e encontra-se na Cadeia Pública Masculina de Londrina, à disposição da Justiça.