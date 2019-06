 Classificados do voleibol carimbam vaga para a macrorregional

Colégio platinense se destaca

A quadra da Escola Especial Edwirges Benedito do Amaral em Carlópolis foi o palco das competições de voleibol da fase regional dos Jogos Escolares. O evento contou com a participação de atletas do masculino e feminino das categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

No feminino de 12 a 14 anos o Colégio Casucha foi a campeã da fase regional. A equipe venceu o Colégio Nossa Senhora das Graças de Cambará (2×1), Colégio Estadual Hermínia Lupion de Ribeirão do Pinhal (2×0), o Colégio Estadual Miguel Dias de Joaquim Távora (3×0) e na grande final o Colégio Estadual Joaquim M da Silveira (3×0).

No feminino de 15 a 17 anos o Colégio Estadual Hermínia Lupion de Ribeirão do Pinhal ficou com a medalha de ouro após bater o Colégio Estadual Miguel Dias por 3×1. A equipe também venceu a Escola Santa Terezinha (2×0) e o Colégio Estadual João M. da Silveira de Quatiguá (3×0).

No masculino de 12 a 14 anos o Colégio Estadual Hermínia Lupion de Ribeirão do Pinhal ficou com o título. As vitórias foram contra a Escola Estadual Luiz Petrini de Jundiaí do Sul (2×0), Colégio Nossa Senhora das Graças de Cambará (2×0) e Colégio Casucha de Santo Antônio da Platina (2×1).

Já no masculino de 15 a 17 anos o título ficou com o Colégio Casucha de Santo Antônio da Platina. Vitórias sobre o Colégio Estadual Nicanor Bueno Mendes de Jundiaí do Sul (2×0), Colégio Nossa Senhora das Graças de Cambará (2×0), Colégio Estadual Joaquim A. de Moura de Ribeirão Claro (2×0). Com isto garantiu a classificação para a fase macrorregional que será disputada na cidade de Assaí no final do mês.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria da Educação e do Esporte em parceria com os municípios de Carlópolis.