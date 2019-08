Cobra garante escavadeira hidráulica para Ribeirão Claro

Assinatura ocorreu nesta semana

O deputado estadual Cobra Repórter liberou para o município de Ribeirão Claro na última terça, dia 13, uma escavadeira hidráulica. A assinatura ocorreu em reunião com o prefeito, Mário Pereira, e o secretário de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega.

O prefeito Mário aproveitou a oportunidade para solicitar recursos para reformas da capela mortuária e do estádio, além de verbas para pavimentação e iluminação.

“Estamos trabalhando em diversos projetos para o município de Ribeirão Claro e já liberamos outros. A escavadeira vai dar suporte às atividades da prefeitura e vamos atuar junto ao Governo do Estado para garantir as verbas para pavimentação e a iluminação do município”, afirmou cobra Repórter.