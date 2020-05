Cobra quer aplicação de testes para novo coronavírus em policiais

Requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior

“Trata-se de uma classe que está na linha de frente de combate ao coronavírus e esta ação preventiva é essencial no combate à pandemia”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), nesta segunda-feira (18), ao apresentar um requerimento em caráter de urgência, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicitando providências para a realização periódica de testes, sejam eles do tipo PCR, sorológicos ou rápidos, visando controle de imunizações de policiais civis, militares e também de agentes penitenciários.

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior, ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto, e ao secretário estadual de Segurança Pública, coronel Rômulo Marinho. “Estou solicitando ao Governo do Paraná atenção para realização periódica de testes em nossos policiais civis e militares, que estão em contato direto com a população, para colocação em quarentena dos que forem testados como positivos ao coronavírus. Uma atitude de prevenção para segurança de nossos policiais, agentes penitenciários e da população paranaense”, justificou o deputado Cobra Repórter