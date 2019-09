Cobra quer projeto de implantes dentários para cidades da região

Benefício para a população

O deputado estadual Cobra Repórter e os prefeitos de Nova América da Colina, Alexandre Basso, de Rancho Alegre, Fernando Coimbra, de Nova Fátima, Carlos Messias, de Conselheiro Mairinck, Alex Sandro Pereira, o vice-prefeito de Florestópolis, Nilson Soares, vice de Santo Antônio do Paraíso, Nelson Rodrigues Junior e representantes das cidades de Curiúva, Leópolis, Congonhinhas, Borrazópolis e Ribeirão do Pinhal, estiveram na Secretaria da Saúde (SESA) com objetivo de levar o programa de implantes dentários para cidades do interior.

Eles foram recebidos por Cézar Verona, assessor do gabinete do secretário da Saúde (SESA), Beto Preto.

.O programa de implantes surgiu em Apucarana, quando o atual secretário era prefeito.

Verona explicou que, com o protocolo de atendimento pelo programa, os pacientes fazem a radiografia panorâmica e avaliação. Em seguida, é feita a cirurgia de fixação dos pinos e, após um período de seis meses, são colocadas as próteses. Segundo ele, a implantodontia restabelece em 60% a capacidade de mastigação do indivíduo, melhorando sua qualidade de vida.

“Esse é um programa importante que gostaríamos que chegasse a mais municípios do interior. Estamos juntamente com os prefeitos para que isso aconteça. Tenho certeza de que, se estiver ao alcance do governador e das finanças do Estado, ele vai ampliar o programa”, afirmou Cobra Repórter.