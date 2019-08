Cobra quer regulamentar uso de bicicletas para proteger idosos

De patinetes também

Os assessores da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), presidida pelo deputado estadual Cobra Repórter (fotos), receberam o presidente do Conselho Estadual do Idoso (CEDI), Jorge Nei Neves, nesta sexta-feira, dia 23. O objetivo foi firmar parcerias na elaboração de políticas públicas em prol dos idosos.

“Estamos trabalhando para construir uma rede de proteção para nossos idosos junto com o governo Ratinho Junior. Pesquisas revelam que, em dez anos, o Paraná terá mais idosos do que crianças”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Criai.

Um dos pedidos do CEDI e da Criai é para que sejam criadas Delegacias Especializadas em Proteção ao Idoso no estado. “Temos recebido denúncias constantes de golpes financeiros contra idosos e esta é uma das formas de violência. Violência que é praticada por gente que vive dentro da casa deles: filhos, netos… Uma Delegacia especializada iria fazer com que esse ciclo de violência doméstica diminua”, explicou o presidente do Conselho Estadual do Idoso.

Outro ponto que chamou a atenção e a Criai que, por meio de seu presidente já está tomando providências, é a elaboração de uma CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO e também uma lei para regulamentar o uso de bicicletas e patinetes motorizados no Paraná.

“Temos que regulamentar e, desta forma, disciplinar o uso destes veículos. Estimular o uso consciente. Em Curitiba, já foram registrados casos de idosos que foram atropelados por patinetes. E outro ponto interessante é que deste encontro com a Criai também saiu a ideia de que se ofereça triciclos motorizados para as pessoas que tem dificuldade de locomoção e idosos”, disse Jorge Nei Neves.

“Essa presença efetiva de representantes do Conselho do Idoso na Criai vem fortalecer nosso trabalho e quem ganha com isso são os nossos idosos”, destacou o parlamentar.

O atendimento e a proteção à pessoa idosa é uma prioridade do governo Ratinho Junior, e a secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) é uma das principais responsáveis pelas políticas públicas nessa área. É também a Secretaria que administra o serviço Disque Idoso – que no primeiro semestre de 2019 registrou mais de 600 denúncias pelo telefone 0800 41 0001 e pelo email [email protected], sendo a grande maioria delas por violência física praticada por familiares, com associação ao uso de drogas e bebidas alcoólicas. Também a campanha “60+, e daí?” tem levado para as ruas atendimentos e orientações sobre os direitos da pessoa idosa.