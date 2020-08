Cobra Repórter é anunciado vice-líder do Governo na Assembleia

Trabalhou na roça, no rádio e atuou também como apresentador de TV

O deputado estadual Cobra Repórter (foto) foi anunciado oficialmente, nesta segunda-feira (17), como vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná (foto).

“Agradeço a confiança do Governador Ratinho Junior em meu trabalho demonstrada através desta indicação. Junto com o líder, o deputado Hussein Bakri, vamos promover o diálogo nos momentos mais difíceis que vivemos nesta Casa para garantir a governabilidade na aprovação dos projetos”, afirmou Cobra Repórter. O documento enviado pelo poder executivo foi lido durante a sessão plenária.

O deputado estadual Cobra Repórter, desde o primeiro mandato, vem marcando a sua atuação parlamentar em prol dos municípios, fato que o consolidou como uma liderança das regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná. Cobra Repórter é considerado um dos deputados mais atuantes da Assembleia Legislativa do Paraná, tornando-se vice-líder do governo e titular de importantes comissões da casa.

Cobra Repórter foi escolhido para presidir, no ano passado, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai). O deputado também integra as Comissões de Agricultura e Turismo.

Cobra Repórter nasceu em Apucarana, tem 46 anos, assumiu o seu segundo mandato com um total de 46.983, obtidos em 213 municípios. Trabalhou na roça, no rádio e atuou como apresentador de TV até assumir o cargo de deputado estadual.

“Tudo o que faço hoje na área social é fruto de toda escassez que eu enfrentei na vida. Consigo sentir a dor daquelas pessoas que não têm dinheiro para o remédio, pois, na minha família, já enfrentamos isso”, afirmou Cobra Repórter.