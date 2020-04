Cobra Repórter pede mais testes da Covid-19 para região

Parlamentar apresentou Requerimento na Assembleia

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou, nesta quarta-feira (29), um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicitando, em caráter de urgência, o aumento dos estoques de testes para detecção do novo coronavírus nas Unidades Públicas de Saúde de Londrina e demais municípios do norte e norte pioneiro. O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior e ao secretário estadual de Saúde (Sesa), Beto Preto.

“Estamos chegando no período previsto como crítico da doença em nosso Estado, que deve ocorrer nos meses de maio e junho. Apesar das medidas de isolamento social, que tanto o Estado como os municípios estão tomando, solicitamos ao Governo do Paraná atenção para a cidade de Londrina e demais cidades da região onde se encontram os Centros de Referências para atendimento de pacientes com sintomas do coronavírus. Entendo que precisamos de ampliação dos estoques de testes para colocação em quarentena de pessoas que forem testadas como positivas para o vírus”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Os exames laboratoriais da Covid-19 são feitos pelo método RT-PCR e por testes rápidos enviados pelo Ministério da Saúde de acordo com a Sesa. O método RT-PCR analisa se o organismo do paciente está com o vírus e por isso é realizado nos primeiros dias de sintomas. Nos testes rápidos, a verificação é para saber se a pessoa já teve a doença e o organismo produziu anticorpos. Esses testes rápidos utilizam amostras de sangue. A execução e a leitura da presença de anticorpos devem ser realizadas por profissionais da saúde. O resultado é verificado após 15 minutos.