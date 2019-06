Cobra Repórter quer trevo e rotatória em Nova Fátima

Obras visam garantir segurança de pedestres e motoristas

O deputado estadual Cobra Repórter, por meio de requerimento aprovado na Assembleia Legislativa, solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a construção de um trevo na entrada da Vila Rural Tulhas e uma rotatória no início da Avenida 14 de Dezembro com a Avenida José de Souza, em Nova Fátima.

O parlamentar atendeu ao pedido da vereadora Claudete Foganhole, que relatou as inúmeras queixas da população do local, que há anos reivindicam a construção do trevo para que acidentes sejam evitados. Já a rotatória é necessária, pois é preciso melhorar a infraestrutura visando a segurança de pedestres e motoristas.

“São reivindicações pertinentes que encaminhamos ao DER e vamos acompanhar seus desdobramentos. Os municípios precisam de atenção e o Estado pode realizar estas melhorias. O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, tem procurado atender as demandas que apresentamos a ele”, reforçou Cobra Repórter.