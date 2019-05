Cobra Repórter recebe prefeito e vice

Discutiram demandas

Nesta terça-feira, dia 21, o deputado estadual Cobra Repórter recebeu em seu gabinete em Curitiba, o prefeito de Santo Antônio do Paraíso, Wanderley Martins Ferreira, e o vice-prefeito, Nelson Rodrigues Junior.

A visita foi pautada pela discussão sobre política local e estadual e demandas do município.

“É muito importante conversar com os prefeitos e vices sobre a situação do seu município e entender as demandas da população local, assim como a situação política de cada um. Estou muito contente com a visita das lideranças de Santo Antônio e, mais uma vez, coloquei meu mandato à disposição da cidade”, afirmou Cobra Repórter.