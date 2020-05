Colisão entre carro e caminhão fere homem em Japira

Foi em torno das 19h30m no KM 11 da PR-272

Um Ford Escort e um caminhão bateram cerca de 19h30m desta sexta-feira, dia dois, na PR-272, a três quilômetros do acesso de Japira sentido Pinhalão.

O motorista do veículo, de 60 anos, fraturou a perna esquerda além de ter machucado várias partes do corpo. O condutor do caminhão, 40, nada sofreu.

A Defesa Civil de Ibaiti esteve no local e informou que o carro colidiu contra a roda dianteira do caminhão.

A vítima ficou presa nas ferragens sendo preciso a remoção pelos agentes Bueno e Brito. Também estiveram no local a Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti e o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).