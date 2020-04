Colisão lateral entre moto e carro deixa um ferido

Na BR-369 ontem entre Bandeirantes e Andirá

Na tarde desta segunda-feira, dia 20, por volta das 15h20m um acidente foi registrado na Curva do Tombo em Bandeirantes. Foi no cruzamento da BR- 369 com a PR-855.

Um veículo de cor preta com placas de Itambaracá, seguia sentido Bandeirantes/Andirá, e ao cruzar a BR-369 no trevo, sofreu um abalroamento lateral por uma Honda Titan com placa de Londrina, que causou danos na porta traseira do veículo.

O motociclista caiu e o condutor do veículo acabou por prestar os primeiros socorros, posteriormente chamando a equipe de resgate. Ele sofreu várias escoriações e foi encaminhado para o Pronto Socorro de Bandeirantes para exames médicos mais detalhados para avaliar se houve fraturas (Fotos: Rádio Cabiúna).