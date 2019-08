Colônia Japonesa oferece pratos típicos em Guapirama

Para apreciadores da comida oriental

Se você gosta de Yakissoba e diversas outras comidas típicas do Japão, fique ligado nesse evento.

No dia 8 de setembro, domingo, às 11h30m, no clube social da Colônia Japonesa, o cardápio especial irá contar com um delicioso Yakissoba, entre outros.

Adulto paga apenas somente R$ 35,00 e crianças entre 7 e 12 anos a metade (R$ 15,00).

E não para por aí, também serão vendidos Sushi, Sashimi, Manju, sobremesas, bombons e diversas bebidas.