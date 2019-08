Com alto conceito estadual, AABB encerra ciclo

Com reforma geral concluída

“Sócios da AABB, venho agradecer a todos em que me ajudaram nesta jornada, na qual fui Diretor de Esportes e Presidente Social por oito anos e meio; que Deus abençoe a nova diretoria que está assumindo, e que tenham uma ótima administração”, disse Claudinho, cujo nome correto é Claudinei Cândido da Silva, um dos artífices da Associação Atlética Banco do Brasil ter se tornado um clube sócio-esportivo conceituado em todo o Paraná e tido como um dos melhores gestões do país.

Graças ao então gerente da agência, Hudson Junior Gonçalves, e Luis Carlos Burkle, o Ligu, ambos presidentes nesse período, juntamente com uma equipe competente e participativa, foi possível dar o ponta pé inicial na reforma da AABB (fotos).

Rifas foram realizadas para a reestruturação da quadra ser executada, um salão foi construído onde se encontrava o bosque, toda a iluminação do campo reformulada, o parquinho infantil reformado, com parceria dos Desbravadores, novos vestiários foram construídos no campo. Claudinho chegou a tirar dinheiro do próprio bolso para que tudo isso fosse possível.

Pintura do imóvel, muitas melhorias e cuidados também com as piscinas, churrasqueiras e sauna, sediando encontro de Imprensa e de outros clubes sociais, jogos da seleção brasileira de Masters, eventos com entidades e o SESI, entre outros.