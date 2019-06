Começa Semana de Arte e Cultura de Jacarezinho

Teatro, artes plásticas, literatura e música

Começa nesta segunda-feira, dia dez, a I Semana de Arte e Cultura em Jacarezinho. Totalmente gratuita, a iniciativa será composta por palestras, apresentações artísticas e exposição nas áreas de artes cênicas, artes plásticas, literatura e música. Com diversos profissionais da área da arte e da cultura de Jacarezinho, Londrina e Ourinhos, a semana cultural será uma oportunidade única de conhecer, refletir e apreciar diversas linguagens artísticas.

O evento é uma realização do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) do IFPR (Instituto Federal do Paraná), campus Jacarezinho e tem como principal objetivo promover a formação, a circulação e articulação da produção artístico-cultural do Instituto. Além de profissionais da instituição foram convidados e fazem parte diversos artistas da cidade, criando uma rede de parcerias e articulações para diversas ações.

A I Semana de Arte e Cultura é um exemplo dessa parceria da instituição com a classe artística, possibilitando assim um evento totalmente gratuito, diverso e essencial para a divulgação do trabalho de tantos profissionais.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

10 DE JUNHO (segunda-feira)

19h40 – Solenidade de abertura

20h – Mesa redonda: “Pesquisa e hibridismo nas artes da cena”

Profa. Dra. Margha Vine (UEL)

Prof. Dr. Aguinaldo de Souza (UEL)

Prof. Dr. Mauro Rodrigues (UEL)

Mediação: Prof. Me. Antônio Marcelino Vicenti Rodrigues (IFPR/Jacarezinho)

Local: Teatro CAT – Palco italiano

11 DE JUNHO (terça-feira)

20h – Mesa redonda: “Literatura importa?”

Prof. Dr. Luis Eduardo Veloso Garcia (UENP/Jacarezinho)

Me. James Rios de Oliveira Santos (UENP/Jacarezinho)

Meline Lopes (PPEd – UENP/Jacarezinho)

Mediação: Profa. Ma. Fernanda Elena Tenório Altvater (IFPR/Jacarezinho)

Local: Teatro CAT – Palco Italiano

22h30 –Pocket Show com Leonara Barreto e Adrio Schwingel

Local: Barbarril

12 DE JUNHO (quarta-feira)

19h – Exposição de Artes Plásticas

Jucelino Biagini

Edimilson Donizete do Nascimento

Local: Teatro CAT – Foyer

20h – Mesa redonda: “As artes plásticas em

Jacarezinho: memória, resistência e sementes”

Jucelino Biagini

Edimilson Donizete do Nascimento

Mediação: Profa. Ma. Larissa Miranda Júlio (IFPR/Jacarezinho)

Local: Teatro CAT – Palco Italiano

13 DE JUNHO (quinta-feira)

14h30 – Espetáculo teatral: “O Grand Circo Esmeralda” (Jacarezinho/PR)

Com Kellyn Bethania e Diogo Igor

Local: Praça Rui Barbosa

20h – Aula aberta: “Nelson Rodrigues: vida, obra e processo de criação”

Prof. Me. José Francisco Quaresma (IFPR/Jacarezinho – PPGEL/UEL)

Apresentação e mediação do debate: Profa. Bárbara Lamounier Borges Lima (IFPR/Jacarezinho)

Local: Teatro CAT – Teatro de Arena

17 DE JUNHO (segunda-feira)

20h – Conferência: “Samba: da marginalidade ao estrelato”

Profa. Dra. Fabiana Lopes da Cunha (UNESP/Ourinhos)

Apresentação e mediação do debate: Prof. Me. Carlos Henrique da Silva (IFPR/Jacarezinho)

Local: Teatro CAT