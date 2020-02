Comerciante mata rapaz com uma facada em Santana do Itararé

Na madrugada deste domingo num bar

Por volta de uma hora da madrugada deste domingo, dia 16, aconteceu homicídio no Bar do Ceará, na rua Paraná, em Santana do Itararé.

Por desentendimentos banais, o proprietário do estabelecimento comercial, Juarez de Tal, desferiu uma facada profunda na região da axila de um jovem.

A vítima, Douglas Luis Silva Souza (fotos acima), de 28 anos residia em Jaboticabal, interior de São Paulo, e foi a pé, cambaleante, cerca de 300 metros, até a casa da mãe, onde pediu bênção e “avisou” que iria morrer.

A irmã dele acionou a PM e o socorro.Mas, morreu assim que chegou ao hospital local.

O assassino (foto abaixo em imagem postada em rede social) fechou o bar e fugiu.

A faca não foi localizada.

O corpo foi velado na Capela Mortuária e sepultado será às 8h30 desta segunda-feira, dia 17, em Santana do Itararé.

As polícias caçam Ceará.