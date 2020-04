Comitê esclarece que não tem nenhum caso de Covid-19 em Jacarezinho

Embora estejam confirmados dois falecimentos

O npdiario recebeu e publica na íntegra esclarecimentos sobre a pandemia em Jacarezinho:

O Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19 de Jacarezinho, em virtude de notícias veiculadas nesta quarta-feira, dia oito, vem a público informar;

1. Não existe até o presente momento, nenhum caso confirmado de infecção pelo coronavirus/Covid-19 na cidade de Jacarezinho;

2. Paciente de 16 anos que se encontrava internado na UTI da Santa Casa(foto) com quadro respiratório grave, com suspeita de infecção pelo coronavírus foi transferido pela manhã para Londrina, mas faleceu ao chegar na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário de Londrina;

3. Paciente de 53 anos de Jacarezinho deu entrada no Pronto Socorro da Santa Casa com insuficiência respiratória grave na noite de terça, dia sete, fez coleta de exames e tomografia, porém não resistiu e faleceu na manhã desta quarta;

4. Estão internados no Setor de Isolamento da Santa Casa apenas 2 pacientes de Jacarezinho com quadro respiratório leve, aguardando resultado de coleta de exames para pesquisa de coronavírus.

Reforçamos a necessidade de se manter distanciamento social em virtude da possibilidade de circulação do vírus em nossa cidade, principalmente pelo fato da incidência de casos confirmados no Paraná se concentrar em grupos etários diferentes da média no país.

As maiores incidências no Paraná até o final de semana se encontravam nas faixas de 20 a 40 anos e de 40 a 60 anos, justificando a manutenção dos cuidados de proteção individual e coletiva, com uso de máscaras durante o convívio social e também os cuidados de higienização das mãos e de superfícies.

Reafirmamos a transparência do Comitê na divulgação dos dados da doença em nossa cidade e lamentamos profundamente comentários equivocados, inconsequentes e irresponsáveis sobre a doença na cidade, informando que estss casos já foram notificados e comunicados ao Ministério Público e autoridades policiais para as medidas cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para informar a realização de transmissão ao vivo do Comitê com as atualizações dos casos na sexta feira dia 10 de abril, as 11 hs da manhã, com a divulgação através dos principais veículos de comunicação da cidade e região.

Jacarezinho, 08 de abril de 2020

Ass Marcelo Nascimento e Silva (foto) – Presidente do Comitê e Secretário Municipal de Saúde de Jacarezinho

Ass. Dr. Nilton Jose de Souza – Presidente da Santa Casa de Jacarezinho