Comitivas arrecadam alimentos para asilo em Ribeirão do Pinhal

Quase uma tonelada

Em Ribeirão do Pinhal recentemente ocorreu o primeiro encontro de comitivas em prol do Asilo São Vicente de Paula, festa essa que teve como intuito principal arrecadar alimentos para os idosos.

O resultado foi surpreendente e satisfatório, com uma quantia de quase mil quilos de suprimentos arrecadados.

Essa ação social foi promovida pelos soldados da Polícia Militar, Peroli e Gamalher, em parceria com os proprietários das Lojas Newton, Waldir e Newton, e também Bar do Godinho.

Os organizadores do evento agradecem as entidades que colaboraram com a ação e patrocinaram o evento, possibilitando assim que tudo fosse realizado com sucesso.

Agradecimentos: Bar do Gordinho, Npdiario, Auto Posto Zaffani, Auto Posto do Cido, Orizon Mecânica, Espaço Gourmet, Funerária São Lucas, Valmir do Gás, JR Motores, Grandão Construções, Reciclagem Pinhal, Pinhal Clean, Lojas Newton, Esquadripar, Enxovais Xaves, Carlão Veículos, Color Tintas, Funerária Lemes, Prefeitura Municipal, MR Empreendimentos, Auto Car, Minha Casa Material de Construção e o locutor de Rodeios João Fabio Aguiar.