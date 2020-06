Concluída investigação de morte em Ribeirão do Pinhal

Crime ocorreu na Triolândia após discussão banal

A Polícia Civil (PC) encaminhou na manhã deste terça-feira, 23, ao Ministério Público Estadual (MPE) as conclusões do inquérito instaurado para apurar as circunstâncias da morte de Vicente de Paula Antunes, 54 anos.

De acordo com registro da ocorrência e exame de local de morte, o fato ocorreu dia 09 de junho, por volta de 20 horas nas dependências do “Bar do Daniel”, no distrito de Triolândia, pertencente ao município e comarca de Ribeirão do Pinhal.

O local dista cerca de 20 km do centro urbano, cujo acesso se dá em estrada não pavimentada. Ao todo, nove testemunhas presenciais e diretas do crime foram ouvidas. Todas afirmaram que a vítima chegou alcoolizada no local e provocou o autor com xingamentos dirigidos à sua mãe.

Em seguida, o autor o teria agredido usando um taco de bilhar no peito, o empurrando. A vítima, a qual estava próximo a uma mureta, desequilibrou e caiu. Com a queda, houve um choque de sua cabeça com o chão, provocando sangramento . Mesmo com socorro, não resistiu e morreu.