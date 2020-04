Condenado a mais de sete anos estava solto e é encarcerado de novo

Bandido é especializado em furtos de motocicletas

Operação conjunta em Ribeirão do Pinhal resultou na prisão de William Silva (foto) rapaz de 20 anos que furtou, ao menos, quatro motocicletas no mês de abril na cidade.

O autor é egresso da Cadeia Pública de Ribeirão do Pinhal desde 28 de janeiro deste ano e foi condenado, recentemente, por um roubo contra um casal de idosos no centro da cidade, fato que ganhou repercussão nacional, pelos atos de violência contra uma das vítimas (foto e vídeo). Condenado há mais de sete anos, cumpria pena em regime semiaberto, usando tornozeleira eletrônica.

De acordo com a polícia, o autor praticou ao menos quatro furtos de motocicletas: dia 13 de abril, subtraiu uma motocicleta da marca Honda, CG, 150, ano 2007; dia 17 de abril, uma motocicleta da marca Honda Broz, ano 2015; dia 23 de abril, uma motocicleta Honda Biz, C100, ano 2005 e, por fim, dia 25 de abril, uma moto Honda CG Titan. A exceção de uma, todas as demais motocicletas já foram recuperadas. Ainda de acordo com a polícia, uma delas foi subtraída em frente ao Fórum da cidade.

Diante das informações, a Polícia Civil instaurou quatro inquéritos policiais e solicitou a decretação da prisão preventiva do autor, que foi deferida. A Polícia Militar cumpriu o mandado de prisão expedido na tarde desta terça-feira (28). Ele confessou os crimes.