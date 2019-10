Confira resultados de Conselho Tutelar na região

Mandato será de quatro anos

Em Carlópolis, a mais votada foi Damaris Andrea da Silva (foto). Depois,Thais, Rodrigo, Salete e Tatiane.

Em Ibaiti:

Jeffinho (302 votos);

Wilson Ramos (264);

Raquel Peres (235)

Rubens Caetano (196) e

Solange Sanches (192)

Ribeirão do Pinhal

Patrícia Badaró;

Almeida Polícia;

Pâmela Suzuki;

Clélio Barbosa e

Tamara Galdino.

Em Conselheiro Mairinck, o resultado foi este: Igor Fabiano Rocha (99 votos); Daniele de Souza Siqueira (83); Vanderlei José de Oliveira (80); Cayke Renan do Nascimento (76) e Maria Estela Pereira (70).

Andirá:

Ednan (258 votos);

Mara Melo (194);

Cristiano (147 );

José Carlos (142) e

Pedro Balabem (139).

Tomazina

Jesuíno (363);

Adelina (295)

Rafaela Sanches (172);

Jociele de Campos (165) e

Delcides Depizzol (93).

Os eleitores escolheram assim em Santana do Itararé:

Willian Canute; Celina Radoski; Téia Coutinho, Jô e Luana Pinheiro.

Pinhalão o final ficou desta forma:

Ida (111 votos);

Cezão ( 107);

Marli (102);

Rosângela ( 79 ) e

Suellen ( 72).

Cambará, ficou definido assim:

Michele Leite Alves;

Rogênia Alves;

Marcial Cândido;

Rodrigo Ávila Rúbio e

Kamilla Amaro Maciel.

Em Quatiguá, o resultado foi:

Vanessa Cauane (154 votos);

Sílvia Robles (131);

Valquíria Olivetti (113);

Ligiamara Belasque (111) e

Elizama Fontana (101).

Em Jacarezinho, a votação final foi esta:

Bruna Gomes (856 votos);

Gabriel (691 votos);

Lediévy (636);

Rosa (564) e

Liliane(461).

Ribeirão Claro:

Celso ( 298 votos);

Soraia (175 );

Rafaela (163)

Rodrigo (134 ) e

Estela (106).

Em Santo Antônio da Platina foi assim: https://npdiario.com/especial/confira-os-cinco-eleitos-hoje-conselheiros-tutelares-platinenses/

A participação na escolha dos novos conselheiros não é obrigatória. No momento da votação, o cidadão apresentou o título de eleitor e documento de identidade original com foto, ou o aplicativo e-título, da Justiça Eleitoral. Puderam votar eleitores cadastrados nos tribunais regionais eleitorais até 14 de junho deste ano.

Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), puderam se candidatar aos conselhos tutelares pessoas residentes no município, que tenham 21 anos ou mais e que sejam de “reconhecida idoneidade moral”.

O ECA estabelece mais de uma dezena de atribuições aos conselhos tutelares, entre elas “representar contra a violação de direitos” de crianças e adolescentes.

A lei também diz que o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar é “estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público”. Quem foi eleito neste domingo, tomará posse em janeiro de 2020 para um mandato de quatro anos.