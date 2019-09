Confira resultados do sábado nos JEPs em Santo Antônio

Gramado perfeito na zona rural

Localizado a 15 quilômetros do centro da Cidade, o Campo de Futebol do Bairro Rural conhecido como Água Branca, foi a grande sensação desta fase dos 66º Jogos Escolares Bom de Bola, disputado em Santo Antônio da Platina. A maratona de jogos foi intensa com verdadeiras viagens pela zona rural deste município.

Com um gramado perfeito para a prática do Futebol, o Campo da Água Verde recebeu partidas nas duas categorias, no masculino e feminino. Dirigentes e jogadores elogiaram a organização pelas condições oferecidas a todos os atletas, arbitragem e público. Ônibus e Vans percorreram durante todos estes dias, 12 quilômetros de via asfaltada e outros 3 quilômetros de estrada de terra.

O cenário natural encantou as privilegiadas equipes que mandaram seus jogos naquele Campo muito bem cuidado pela comunidade e pela prefeitura. No total foram 16 partidas disputadas com muita disposição pelos atletas. Com uma vegetação nativa, uma grande área de sombra e toda a infraestrutura de estacionamento, o Campo da Água Branca vai deixar saudade no coração destas crianças e jovens que praticamente se aventuraram para chegar aos grandes estádios nas fases finais destes Jogos Escolares Bom de Bola.

O coordenador Marcos Gilmar Amaral, do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, agradeceu o empenho e o trabalho da equipe coordenada pelo Secretário Municipal de Esportes, Marcos Noveli Ferreira e a todos os times participantes dessa fase.

“As partidas realizadas no Campo da Água Branca ficarão gravadas nas mentes desses garotos e garotas não apenas pela beleza do local, como também pelas condições do gramado e da infraestrutura, além é claro de todo este contato com a natureza”, comentou o coordenador.

A rodada deste sábado, feriado de Sete de Setembro da 66ª Edição dos Jogos Escolares Bom de Bola apresentou os seguintes resultados e a classificação de Ribeirão do Pinhal, com o Colégio Herminia Lupion para a próxima fase. Jacarezinho – ANESIO A LEITE,CE 01 Andirá – STELLA MARIS,CE 00 01×00 – 00×00 F A Ribeirão do Pinhal-HERMINIA LUPION,CE 00 Barra do Jacaré – MARIA F SOUZA,CE 00 00×00 – 00×00 F A Santo Antonio da Platina -DR UBALDINO DO AMARAL,CE 00 Ribeirão do Pinhal – HERMINIA LUPION,CE 02 00×01 – 00×01 F B Barra do Jacaré -MARIA F SOUZA,CE 00 Jacarezinho – LUIZ SETTI,CE 04 00×01 – 00×03 M A Ribeirão do Pinhal -HERMINIA LUPION,CE 00 Andirá – BARBOSA FERRAZ,CE 01 00×00 – 00×01 M A Abatiá -RUI BARBOSA,CE 00 Jundiaí do Sul – NICANOR BUENO MENDES,CE 03 00×02 – 00×01 M A Santo Antônio da Platina – D. MORALINA ELEUTÉRIO,CE 04 Barra do Jacaré – MARIA F SOUZA,CE 00 01×00 – 03×00 M A Santo Antonio da Platina -SANTA TEREZINHA,E 00 Abatiá – AFRANIO PEIXOTO,EE 00 00×00 – 00×00 M B Barra do Jacaré – MARIA F SOUZA,CE 00 Ribeirão do Pinhal -HERMINIA LUPION,CE 00 00×00 – 00×00 M B Carlópolis – HERCILIA P SILVA,CE 00 RCLA-JOÃO DA R CHUEIRI,EE 00 00×00 – 00×00 M B AndiráI-STELLA MARIS,CE 00 Carlópolis – HERCILIA P SILVA,CE 01 00×01 – 00×00 M B.

O Bom de Bola é organizado pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, Núcleos Regionais de Educação (NREs) e Polos Regionais do Esporte, com o apoio da Prefeitura de Santo Antônio da Platina e do Instituto Bom de Bola.