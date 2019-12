Conheça a casa mais iluminada do Norte Pioneiro (vídeo)

Quase no centro de Santo Antônio da Platina

O Natal é uma época mágica, onde o espírito de solidariedade e alegria toma conta das pessoas e faz com que muitos decorem seus lares, pois enxergam nisto um sinônimo de bons momentos. E esse é o caso de Paulo Maurício Ramos, que por mais de 30 anos mantém essa tradição em seu lar.

Paulinho do Fórum, como também é conhecido, é casado com Eloiza (catequista) da Silva Ramos e pai de Guilherme da Silva Ramos.

Segundo o jovem, uma das coisas que mais fazem valer todo seu esforço para manter viva essa tradição, são as crianças. “Elas ficam encantadas ao verem a casa toda iluminada assim”, detalha.

Por toda a cidade existem diversas outras pessoas que buscam enfeitar suas casas nesta época do ano, porém, no quesito Natal de Luz, a casa de Paulinho torna-se destaque na cidade ano após ano.

Para aqueles que quiserem conferir de perto, a casa está localizada na Rua José Bonifácio, número 697, perto do Bar do Paulinho , na Vila São Pedro, praticamente no centro da cidade.