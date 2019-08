Conselheiro Mairinck quer caminhão coletor de lixo domiciliar

Atual veículo se encontra desgastado

O vereador de Conselheiro Mairinck, João Carlos Machado de Andrade, e o secretário de Agricultura e Meio-ambiente, Sidnei Ferreira, estiveram nesta quarta-feira, dia 7, com o deputado estadual Cobra Repórter quando solicitaram um caminhão coletor de lixo domiciliar para o município.

De acordo com as lideranças, o atual veículo em uso sofre com o desgaste natural pelo uso frequente, necessitando constantemente de manutenção.

“A população não pode ficar desfalcada em relação à coleta de lixo domiciliar. Vamos trabalhar para atender a demanda da cidade”, afirmou Cobra Repórter.