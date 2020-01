Conselho Tutelar em Ribeirão Claro ganha nova sede

Cerimônia foi nesta sexta-feira

Autoridades políticas, religiosas, civis e militares participaram nesta sexta-feira, dia 17, da cerimônia de entrega da nova sede do Conselho Tutelar de Ribeirão Claro (fotos).

A programação começou por volta das 9h30 e incluiu a entrega de um Siena zero quilômetro, além de novos equipamentos para dar suporte ao trabalho dos conselheiros.

O evento contou com a presença do prefeito Mário Augusto, do chefe do Escritório Regional da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Lisandro José Néia Baggio,da primeira-dama e chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Jacarezinho, Ana Maria Molini, do secretário de Assistência Social, Carlos Henrique Molini, dos vereadores Aguinaldo Telles, Macarrão da Cachoeira e Vanderlei Luiz de Carvalho , além de secretários, servidores públicos, representantes da Polícia Militar e entidades assistenciais, líderes religiosos, conselheiros tutelares e população.

Lisandro destacou o apoio do prefeito e de sua equipe nas ações desenvolvidas pela Rede de Proteção da Criança e do Adolescente.

Para a primeira-dama e chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Jacarezinho, Ana Maria Molini, o trabalho de proteger e apoiar crianças e adolescentes do município é uma missão sagrada que deve ser compartilhada entre as famílias, o poder público, entidades assistenciais e igrejas. “Essa parceria é de extrema importância e vem dando resultados em Ribeirão Claro”, lembrou.

O chefe do executivo reafirmou seu compromisso com o apoio e criação de iniciativas relacionadas a crianças e adolescentes. “Nesse local também funcionará uma central de monitoramento de vídeo 24h com um servidor público e dois vigilantes equipados com motocicletas para dar apoio a possíveis ocorrências, bem como notificar a Polícia Militar para solicitar apoio”, antecipou. “Se a ocorrência envolver menores, o Conselho Tutelar será acionado para acompanhar a situação”, concluiu.