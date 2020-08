Construção de 47 casas em Figueira chega a 25% de conclusão

Empreendimento está recebendo R$ 4 milhões em recursos

As obras de um novo conjunto habitacional chegaram a 25% de construção em Figueira, no Norte Pioneiro. O empreendimento é composto de 47 casas populares e está recebendo R$ 4 milhões de investimentos do Governo do Estado por meio do programa Casa Fácil Paraná, coordenado pela Cohapar, que realizou nova vistoria dos trabalhos nesta semana.

Segundo o coordenador regional da companhia Michael Faleiros, a previsão é de que a obra seja entregue no começo de 2021. “Tivemos um atraso para dar início à construção, mas durante a visita pudemos verificar que o cronograma planejado está sendo cumprido”, informa.

COMO PARTICIPAR – As inscrições são familiares e devem ser feitas pelo endereço eletrônico cohapar.pr.gov.br/cadastro. Podem participar famílias sem casa própria, com renda de um a seis salários mínimos. A prioridade de atendimento será para pessoas residentes em áreas de risco, locais irregulares ou que pagam aluguel oneroso. A seleção será iniciada quando o cronograma atingir 60% de conclusão.

Devido ao sistema especial de trabalho adotado por causa da Covid-19, os atendimentos presenciais estão suspensos. Os cidadãos que têm dúvidas ou precisam de auxílio para realizar a inscrição podem ligar para a regional da Cohapar pelo telefone (43) 3520-8500, de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h.

VANTAGENS – Os futuros contemplados terão condições de pagamento facilitadas, com possibilidade de quitação do financiamento em até 30 anos e juros reduzidos. As parcelas mensais são definidas de acordo com a renda dos selecionados. Além disso, as famílias são isentas de pagamento de qualquer valor de entrada.

NORTE PIONEIRO – Com medidas adicionais de segurança e respeitando os protocolos da Secretaria de Estado da Saúde, as obras na região continuam em andamento mesmo durante a pandemia da Covid-19.

Em Leopólis, foram entregues recentemente 50 casas para famílias carentes cadastradas no programa Nossa Gente Paraná. Pelo programa Casa Fácil, há ainda 56 moradias em construção em Cambará e 48 em Jacarezinho. Ambas devem ser entregues no primeiro semestre de 2021.