CONSULADO JAPONÊS COMEMORA A ASCENSÃO AO TRONO

Na sede da Associação Nikkey

O cônsul geral do Japão do Paraná, Hajime Kimura e esposa, receberam na noite desta quarta-feira, dia 29, na sede da Associação Nikkey, centenas de convidados do Paraná e Santa Catarina.

O encontro teve por objetivo festejar a ascensão do imperador Naruhito ao trono do seu reinado Reiwa, uma junção das palavras “ordem” e “harmonia”. Presente nessa recepção, a arquiteta Patrícia Kubo, que reside em Curitiba.

Autoridades, empresários, políticos e lideranças das entidades nipônicas de todo o Estado do Paraná e também de Santa Catarina fizeram parte da recepção, onde foi servido um jantar típico da culinária japonesa.

O casal (cônsul e consulesa) já esteve por duas vezes em Carlópolis, sendo uma delas na Frutfest 2017, a convite do Prefeito Hiroshi Kubo.