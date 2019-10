Continua hoje Festa de São Francisco em Jundiaí do Sul

No salão da festas da Matriz

Prossegue neste sábado,dia cinco, a Festa de São Francisco de Jundiaí do Sul no salão de festas da Igreja Matriz, centro da cidade.

Programação:

Show de prêmios a partir das 20 horas com barracas de salgados, porções, sucos, refrigerantes e doces

Dia seis, domingo: Celebração de missa às dez horas, almoço às 12 horas com cardápio variado, costela ao fogo de chão (foto) e porco no tacho.

Logo após, leilão de animais variados e encerramento da festa.

Convites para o almoço na portaria do salão, por apenas R$ 20,00.