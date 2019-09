Cooperativa abre primeira unidade na região

Em Bandeirantes

Cooperativa dos Fornecedores de Cana do Estado de São Paulo (COPLACANA) vai inaugurar na terça-feira, 24 de outubro, às 18h30 a sua primeira unidade no Estado do Paraná, com sede na cidade de Bandeirantes.

O Escritório de Negócios da cooperativa vai começar a operar com atendimento para vendas de defensivos, fertilizantes, implementos agrícolas e soluções de agricultura de precisão.

Escolhemos Bandeirantes por ser uma região com boa vocação para a produção de cana, e também porque tínhamos demanda de alguns cooperados; assistência técnica, serviços e produtos de excelência será nossa missão também e além da cana, temos a soja como renovação para os canaviais”

Localizada em uma região estratégica no Paraná, Bandeirantes tem a cultura da cana-de-açúcar como uma das mais produtivas do estado. “Escolhemos Bandeirantes por ser uma região com boa vocação para a produção de cana, e também porque tínhamos demanda de alguns cooperados. Oferecer assistência técnica, serviços e produtos de excelência será nossa missão também neste Estado. E além da cana, temos a soja como renovação para os canaviais”, disse o diretor comercial da COPLACANA, Roberto Rossi.

O Paraná é um estado com vocação para o agronegócio e um celeiro de grandes cooperativas. “Para a COPLACANA poder participar deste mercado com produção de cana-de-açúcar e cereais de grande relevância, é uma oportunidade muito interessante”, enfatizou Rossi.

Segundo Rossi, o Escritório de Negócios de Bandeirantes vai disponibilizar inicialmente ofertas mais focadas em insumos agrícolas, porém a cooperativa futuramente vai oferecer a linha completa de varejo agropecuário e serviços agrícolas.

O espaço terá equipe especializada para atendimento, vendas e pós-venda capacitados para oferecer os melhores preços e possibilidades de negociações para os cooperados.

Serviço: 24/09 (terça-feira) – 18h30 – Inauguração do Escritório de Negócios da COPLACANA

Horário de atendimento: Segunda a sexta – 7h30 às 11h30 / 13 às 17h50

Endereço: Av. Edelina Meneghel Rando, 51 – Bandeirantes/PR