Copa Cross Rio Pro Tork de Velocross será domingo

Mais de 230 pilotos contam os minutos para que chegue logo o domingo, 1º de setembro. A data será movimentada pela terceira e penúltima etapa da Copa Cross Rio Pro Tork de Velocross 2019, que ocorre em Araucária, na região metropolitana de Curitiba.

Além de patrocinar e dar nome ao evento, a Pro Tork irá brigar por vitórias com atletas como Matheus Zerbatto, líder da classe principal. “Conheço bem a região e adoro essa pista. Quero largar na frente e me manter no ataque até ganhar a bandeirada” destaca o ponteiro da VX Pró.

O elenco ainda será representado por outras feras da modalidade, que almejam defender o posto de melhores em suas respectivas categorias. Assim, Jocimar Ferreira vai acelerar pela Força Livre Nacional e Luiz Gustavo Fila fará o mesmo, pela 230cc Pró.

A pista que recebe as disputas fica junto ao Centro de Treinamento Cross Rio e tem 1.200 metros de extensão, com longas retas e um miolo travado. O local também dispõe de ampla infraestrutura, incluindo praça de alimentação e área para camping. O ingresso para o público custará R$ 10 e o estacionamento será gratuito.

O espaço para inscrições abre a programação, às 7h30m, que segue com treinos, às 9h. A largada da primeira corrida acontece ainda durante a manhã, às 11h. O cronograma está sujeito à alterações.

Pro Tork garante inscrição gratuita

A inscrição para os pilotos na Copa Pro Tork Cross Rio de Velocross 2019 custa R$ 70, mas quem utilizar equipamentos da Pro Tork tem a mesma subsidiada pela marca, que é considerada a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. Confira o regulamento completo no site: www.fprm.com.br.

