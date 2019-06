Copa Oeste Pro Tork de Velocross realiza prova inédita

Evento acontece neste domingo

Aquecem os motores para a quarta etapa da Copa Oeste Pro Tork de Velocross, que será realizada neste domingo, dia 23 de junho. Esta é a primeira vez que a competição vai até Goioerê (PR), município de 28 mil habitantes, distante 120 quilômetros de Cascavel.

O evento marca a metade da temporada e já aponta os favoritos em cada uma das 17 categorias. São eles: Leonardo Machado na VX1 e VX2; Ivandro Kuhn na VX3 Nacional; José Marioti pela VX3 Especial; Lucas Martini na 230cc e Nacional Força Livre; Denyter Schimidt na 65cc; Chico Konrad pela VX4; Paulo Bernardes na Minimotos; Milena Mahl na Batom; Lohana Machado na Batom Especial; Vinícius Chagas na Iniciantes Nacional; Clayton Roversi na Iniciantes Especial e Intermediária; Ricardo Falcade pela Amador; Kauan Fontes na JR; e Balinha na 180/200.

A expectativa é de grandes disputas na pista montada diante do Condomínio Porto das Águas, localizado na área urbana da cidade, com fácil acesso para o público, que tem entrada franca. O traçado conta com mil metros de extensão, terreno arenoso e predomínio de trechos de alta velocidade.

O sábado é dedicado exclusivamente aos ajustes finais no traçado. Já no domingo, a programação inicia com treinos das 9h às 12h e a primeira bateria larga às 13h, com a VX3 Especial. A classe principal, VX Pró, será a última a correr, às 17h15. A premiação acontece às 17h30min.

Inscrições devem ser efetuadas no próprio local. O investimento é de R$ 80 para as categorias Minimoto, JR, Iniciantes Nacional, Iniciantes Especial, 180/200, Batom e Amador; e de R$ 100 para as demais. A premiação terá R$ 3 mil em dinheiro e mais de 80 troféus.

A Pro Tork, maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, patrocina a competição e oferece inscrição subsidiada a todos os participantes que utilizarem equipamentos da marca. Confira o regulamento completo no site: mzsports.com.br.