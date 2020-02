Copa Pro Tork Contestado Elite de Velocross no fim de semana

Acontecerá em Luiz Alves (interior catarinense)

Mais de 200 pilotos são aguardados para acelerar na decisão da Copa Pro Tork Contestado Elite de Velocross. O evento ocorre neste fim de semana, dias 8 e 9 de fevereiro, na pequena Luiz Alves (SC), cidade de dez mil habitantes a 135 quilômetros da capital Florianópolis.

Além de patrocinar a competição, a Pro Tork estará representada por alguns de seus melhores atletas. Um deles é Jacson Keil (fotos) , favorito nas categorias Elite Especial, 230 Pró e a principal, VX1. “Não vejo a hora de estar lá, abrindo o calendário 2020. Quero me manter na frente em todas as classes, mas para isso vou precisar de calma para administrar a vantagem que abri até aqui. Será uma grande prova”, comenta Keil, que também é o segundo colocado na FLN.

O palco escolhido para as disputas é a pista do Pesque e Pague do Tião, que foi inaugurada no ano passado. O traçado promete grandes doses de adrenalina com seu solo misto e oito curvas, distribuídas ao longo de 1.000 metros.

A programação inicia às 9h de sábado com inscrições e vistorias. Às 11h há treinos livres, seguidos por cronometrados, a partir das 13h30, e corridas, às 16h30h. No domingo tem warm up às 8h30 e baterias às 10h30. As categorias Elite Nacional e Elite Especial, novidades desta temporada, largam às 14h45 e 16h10, respectivamente.

Além de curtir de perto toda a energia do evento, o público, estimado em mais de duas mil pessoas, poderá usufruir da infraestrutura do local. O espaço dispõe de áreas para pesca, restaurante, campo de futebol, amplo estacionamento e venda de produtos artesanais. O ingresso custa R$ 10 no sábado e R$ 15 para o domingo.

Serviço: Copa Pro Tork Contestado Elite de Velocross

Etapa: Final

Onde: Pesque e Pague do Tião – Luiz Alves (SC)

Ingresso: R$ 10 no sábado e R$ 15 ao domingo

A Pro Tork é patrocinadora da Copa e seus pilotos têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.