Copel investe R$ 300 milhões em modernização da rede elétrica

Automação, construção de subestações e comunicação entre equipes de campo e operação remota

A Copel concluiu a primeira etapa do programa Confiabilidade Total, criado com o objetivo de modernizar a rede elétrica que atende toda sua área de concessão no Paraná. O conjunto de obras totaliza R$ 300 milhões de investimentos programados para o período de 2020 a 2022, nas áreas de automação de redes, construção de subestações e tecnologia de comunicação entre equipes de campo e a operação remota do sistema.

Todas as ações previstas no programa são dedicadas ao aumento da confiabilidade do sistema, ou seja, evitar os desligamentos na rede elétrica e possibilitar a religação com maior agilidade, no caso de eventual interrupção no fornecimento aos consumidores.

Neste primeiro semestre foram implantados 597 pontos de automação e 52 sistemas de autorreconstituição da rede elétrica, que identificam o defeito e religam os trechos não afetados, sem a necessidade de interferência humana.

De acordo com o superintendente de Smart Grid e Projetos Especiais da Copel, Júlio Shigeaki Omori, o leque de atuação do programa foi definido a partir de uma análise criteriosa dos ativos da empresa. “Vamos dar mais inteligência à operação de redes, fortalecendo o sistema e reduzindo a indisponibilidade de equipamentos na rede. O resultado desse investimento começará a ser sentido já no curto prazo pelos consumidores”, comenta.

Outra frente de atuação da Copel no Confiabilidade Total é o redimensionamento de circuitos alimentadores, a fim de evitar que o impacto dos desligamentos atinja um universo muito grande de unidades consumidoras. Em 2020, esta segmentação foi realizada em 26 circuitos de distribuição.

Também foi implantado um sistema de transferência automática de fontes em setesubestações de energia e construídas duas novas estações de chaves, em Rosário do Ivaí, no Norte do Estado, e Sapopema na região Centro-Sul.

Até o final de 2022, terão sido implantadas 86 novas subestações ou estações de chaves em pequenos municípios que ainda não contavam com uma dessas unidades em seu território.

Na área de comunicação, o programa prevê a implantação de 65 conjuntos repetidores de rádio VHF adicionais para a rede utilizada pelos eletricistas, além da implantação de um novo sistema de comunicação via satélite, para atendimento aos pontos sem cobertura por rádio.