Coronavírus: Bioquímico platinense fala tudo sobre álcool gel

Lavar as mãos várias vezes também é ótimo

Sendo profissional da área da saúde, Antônio Donizete da Silva Godoy (fotos) procura estar informado de todas as precauções e da situação do COVID 19 no Brasil. País nenhum estava preparado para algo dessa magnitude, mas ações rápidas e coordenadas podem salvar muitas vidas.

Segundo sustenta o Farmacêutico Bioquímico, proprietário da Farmácia de Manipulação Belladona de Santo Antonio da Platina, a população não pode entrar em pânico pois isso atrapalha as ações dos órgãos responsáveis pelo combate a pandemia. Uma delas é sobre o Álcool Gel 70% que é um degermante de excelente eficácia e que claro, devido sua procura sumiu das prateleiras de farmácias, supermercados etc. Degermação é o ato de redução ou remoção parcial dos microrganismos da pele, ou outros tecidos por métodos químio-mecânicos. É o que se faz quando se faz a higienização das mãos usando água, sabão e escova, por exemplo.

O álcool em gel que, de fato, mata os vírus Sars-Cov 2019 é o modelo 70%, não pode ser 50% 0u 90%. Preferencialmente, aquele desenvolvido para uso nas mãos. Os álcoois utilizados para limpeza geral não têm a mesma ação ou eficácia, apenas ressecam a pele das mãos.

Além do álcool 70%, existem outros dois aliados na limpeza da casa e combate ao coronavírus: o sabão em barra amarelo e a água sanitária. Ambos os produtos têm em suas composições produtos que o poder de “destruição estrutural” de microrganismos, “misturar um pouco de Q-Boa com água e passar em móveis, por exemplo, funciona bem”, ressalta.

Nas horas mais terríveis aparecem os aproveitadores de ocasião, que acabam por explorar o desespero alheio e levar vantagens, como os vendedores ambulantes de álcool gel, ou aqueles que abusivamente elevam os preços dos produtos que estão em grande demanda. Quanto aos que fazem e vendem álcool gel 70% nas ruas, “é um absurdo pois não é fácil a produção, não é como fazer um suco instantâneo, abre o pacote coloca a quantidade de água e pronto; vários fatores são levados em consideração para se chegar a um álcool gel 70% de qualidade e eficácia”, ensina o profissional.

Os de “fundo de quintal” passam aos usuários uma falsa sensação de segurança que leva a exposição ao perigo de contágio do vírus.

Lavar as mãos para as pessoas que estão em reclusão social continua sendo a melhor receita, apregoa dr. Antônio, pois a frequência de lavagem elimina o vírus das mãos e rosto, baixando assim o nível de proporção de contágio.

Para a produção de um álcool gel 70% de qualidade e eficácia comprovada é levada em consideração: a alcoolatura exata do álcool de partida, “ou seja precisamos saber exatamente qual o gral etílico do álcool que temos; saber a temperatura deste álcool, pois suas moléculas se comportam de maneiras diferentes na variação de temperatura e isto influencia no processo; termos em mãos um equipamento chamado alcoômetro que mede o grau alcoólico do líquido e assim podemos estabelecer os fatores que nos levarão aos cálculos de quanto de água será necessário para a produção de 1 litro de álcool a 70%”, detalha.

Existem diferentes tipos de álcool no mercado mas somente o a 70% sendo liquido ou gel é eficaz para bactérias e nos caso também de eliminação do, no caso em foco, coronavírus, tanto de superfícies quando das mãos etc.

Dr. Antônio dá dicas preciosas durante esse tempo necessário de reclusão:

– Adquiram álcool gel a 70% ou liquido a 70% em locais confiáveis.

– Usem estes tipos de álcool apenas se estiverem fora de casa providenciando algo necessário para o seu dia a dia, aplique nas mãos sempre que tiver contato com superfícies, dinheiro etc.

– Se estiver em casa use apenas lavar suas mãos frequentemente a cada pelo menos 1 hora já é suficiente para eliminação de qualquer patógeno das mãos. Caso saia de casa, ao retornar aí sim lave as mãos e use o álcool, mas somente se for retornar à rua, se não tire suas roupas, coloque para lavar imediatamente e tome banho, e em seguida aplique o álcool nas mãos.

– Mesmo estando em reclusão evite beijos e abraços, é ruim, mas eficaz e será temporário, pois a manifestação da doença se dá em até 10 dias após o contágio, evitando a aproximação das pessoas de sua família evita, se por acaso estiver contaminado, que outros sejam contaminados.

-Deixe um calçado somente para que possa sair de casa, e ao retornar deixe-o na porta de entrada e use outro para os outros ambientes da casa.

-Faça uma rotina diária desde o momento de acordar até o momento de dormir, assim tendo o que fazer durante o dia, nos preservamos psicologicamente.

-Faça a sua parte da melhor maneira possível, isto não preservara só a sua vida e a dos que você ama, mas muitas outras vidas.

-Continue rezando, tenha Fé e a alimente com seus momentos de oração, principalmente em família, momento que há muito tempo em alguns locais estava desaparecido.

“Façamos todos nossa parte e tenhamos paciência, e alimentemos em nossos corações o espírito de resiliência para que depois da tempestade, possamos nos reerguer e assim também nosso país”, finaliza.