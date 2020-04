Cambará flexibiliza exigências mas não abre comércio totalmente

O comércio de Cambará voltará a funcionar na próxima segunda-feira, dia seis, depois da paralisação de duas semanas, em decisões compartilhadas pela Prefeitura de Cambará e ACEC (Associação Comercial e Empresarial).

Este é o anúncio da prefeitura em Nota encaminhada neste sábado, dia três, ao npdiario , mas que, na verdade, trata-se de uma flexibilização e não abertura efetiva como funcionava antes do surgimento da pandemia .

É uma decisão praticamente igual à tomada ontem pelo prefeito Professor Zezão, de Santo Antônio da Platina, com redução de restrições, porém mantendo os cuidados contra o coronavírus.

“Estamos seguindo as normas técnicas”, afirmou por telefone ao jornal o prefeito Haggi Neto. Questionado se teme alguma reação do Ministério Público e da Justiça, respondeu que “aí será outra situação”, em seguida repetiu, “estamos seguindo as normas técnicas”.

O promotor local, Marcel de Alexandre Coelho, não se posicionou. Ele não esteve na reunião ocorrida hoje na prefeitura, que tratou do assunto.

A Nota continua:

“Além de seguir orientações técnicas de segurança em saúde, para o isolamento social de pelo menos 14 dias, serviu também para que a Saúde do município agilizasse o trabalho de sua Unidade Sentinela, que vai congregar todos os casos de Saúde respiratórias enquanto vigorar a Pandemia desencadeada pelo novo CORONAVÍRUS (COVID 19), e para que o comércio se preparasse para atender seus clientes de acordo com normas técnicas de Saúde previstas pela Vigilância Sanitária.

decisão foi tomada nesta sexta-feira, 03 de abril na Prefeitura, em reunião com a participação de diretores, associados e não associados da ACEC, do Comitê Municipal de gerenciamento do novo CORONAVÍRUS (COVID 19), formado por técnicos da Secretaria Municipal da Saúde e da Vigilância Sanitária e o prefeito.

Para Neto, a decisão de manter o comércio fechado por duas semanas foi muito difícil.

“‘Não foi uma decisão fácil. Ao mesmo tempo que precisávamos cumprir decretos que vieram da Vigilância Sanitária, para nos prevenirmos em relação ao COVID 19, sabíamos que havia o comércio e seus comerciantes, trabalhadores, e muita gente que nestes dias ficaram sem trabalhar. Temos consciência de quanto a economia é importante para todos nós. Mas temos muita esperança, que a diminuição que ocorreu neste período de pessoas circulando em nossa cidade, vai representar vidas preservadas hoje e no futuro. Em comum acordo a maioria optou pela priorização da vida humana. O perigo ainda não passou. Mas, nestas duas semanas trabalhamos para preparar a nossa Unidade de Saúde Sentinela, para atender caso haja necessidade, todas as pessoas que apresentarem sintomas de saúde na área respiratória. O nosso comércio também se preparou, para se adequar às normas e regras repassadas pela Vigilância Sanitária. Vamos nos manter atentos e vigilantes para que sigam estas recomendações. A vida humana é prioritária, e portanto, estamos apelando a todos os comerciantes para que se adaptem as recomendações técnicas para segurança do senhor, da senhora, dos nossos jovens e de nossas crianças. Neste período também trabalhamos muito para que nossos idosos, que fazem parte da área de risco da contaminação do vírus, recebessem a vacina contra a Gripe Influenza, e hoje chegaram mais 2 mil doses, para imunizar aqueles que ainda não receberam, e durante todo o final de semana nossos profissionais da Saúde estarão imunizando aqueles que faltam'”, explica.

MEDIDAS RECOMENDADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MEDIDAS PARA O PÚBLICO: – Só poderá entrar na loja um cliente por família. Crianças, em hipótese nenhuma, serão permitidas. Consumidores com 60 anos ou mais, gestantes e lactantes só deverão ser atendidos se houver muita necessidade – e terão preferência, para não pegarem fila nem esperarem muito;

– Antes de entrar, o consumidor precisará higienizar as mãos com álcool 70%; – Cada estabelecimento poderá ter apenas 1 pessoa (cliente ou funcionário) a 2 metros de distância entre uma pessoa e outra; – Áreas internas e externas que geram filas (entrada da loja, caixas, crediário etc.) precisam contar com demarcações no chão apontando a distância mínima de 2 metros. Já o tempo de permanência máximo na loja será de 30 minutos por cliente.

MEDIDAS INTERNAS: – Todo funcionário deverá usar máscara cirúrgica de TNT, trocada a cada 4 horas ou quando ficar úmida, e higienizar as mãos com álcool antes e depois de um atendimento. Balcões, máquinas para cartão, prateleiras e araras também deverão ser constantemente higienizados com álcool 70%;

– É proibido o consumo de qualquer tipo de alimento e bebida (exceto água) no interior da loja. – Estão impedidos de retornar ao expediente, pessoas acima de 60 anos, grávidas e lactantes, bem como trabalhadores com comorbidades (diabetes, asma, bronquite, pressão alta, entre outras); – As aulas continuam suspensas ainda por tempo indeterminado”

======================================================================