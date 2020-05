Covid-19: Siqueira Campos confirma segunda morte e terceiro caso

Corpo foi sepultado neste final de semana na cidade

A secretaria municipal de Saúde, através da Vigilância em Epidemiologia, confirmou na noite desta segunda-feira, dia 18, o terceiro caso de Covid-19 e a segunda morte em Siqueira Campos (foto).

O caso é de uma mulher que foi sepultada no final de semana.

A cidade tem ainda 48 casos considerados suspeitos, e 117 descartados.

De acordo com a equipe de Epidemiologia, familiares da vítima já estavam em quarentena desde que houve suspeita dos primeiros exames. Pessoas que tiveram contato com familiares também foram alertados. O que preocupa as autoridades locais é o alto índice de letalidade. A orientação reafirmada é que se precisar sair de casa usar máscara e evitar aglomerações.