Coxa vence segunda seguida em casa pelo Brasileiro de Futebol

Time se aproxima das primeiras colocações

O Coritiba venceu o Vila Nova, na noite desta terça-feira, dia 23, no Couto Pereira, pelo placar de 2×0, com gols de Rodrigão e Thiago Lopes. O resultado deixa a equipe patrocinada pela Pro Tork a apenas dois pontos do quarto colocado e a quatro do primeiro na classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B.

Entraram em campo com a camisa coxa-branca os seguintes jogadores: Alex Muralha, Felipe Mattioni, Walisson Maia, Sabino, William Matheus, Thiago Lopes, Matheus Sales, Luizinho, Juan Alano, Robson e Rodrigão.

O próximo jogo será nesta sexta-feira, contra o Operário, no Germano Krüger, às 19h15m, pela 12ª rodada da competição.

Rodrigão abre o placar

No primeiro tempo, o Coritiba, com mais posse de bola, procurava aproveitar os contra-ataques para fazer o gol. A primeira chance significativa foi de Matheus Sales, que mandou uma bomba da entrada da área, mas passou por cima da meta adversária.

Depois, Luiz Henrique cruzou para Rodrigão, dentro da área, que se esticou todo para tentar alcançar a bola, no centro do gol. O goleiro do Vila Nova teve que fazer importante defesa quando a bola lançada pelo camisa 28 chegou no cantinho direito.

Foi aos 37’, entretanto que o Mattioni arriscou de cabeça, depois de cobrança de escanteio de Luiz Henrique, e a bola acabou sobrando para Rodrigão, que marcou o primeiro para o Coxa e correu para o abraço dos companheiros para comemorar.

No final da primeira etapa, Muralha ainda salvou o Coxa, com os pés, depois de investida do Vila Nova.

Com gol de Thiago Lopes e importantes defesas de Muralha, Coxa fecha placar em 2×0

Na etapa complementar, Thiago Lopes tirou a torcida do chão, aos 6’, quando marcou o segundo do Coritiba na partida. Ele recebeu na entrada da área e a bola foi lentamente, até entrar, para a festa da nação alviverde.

Logo em seguida, Muralha defendeu um lance do Vila Nova com a ponta dos dedos.

O técnico Umberto Louzer promoveu, então, a primeira substituição: entrou o prata da casa Igor Paixão no lugar de Thiago Lopes.

Aos 24’, Robson deu uma arrancada do meio-campo e arriscou de longe, a bola passou pelo canto direito da trave. Giovanni entrou no lugar de Juan Alano e o mesmo Robson deixou o gramado para o estreante Welissol, da base coxa-branca.

Em seguida, foi a vez de Muralha, mais uma vez, protagonizar importante defesa. Ele se jogou pra direita pra mandar a bola pra fora depois da cabeçada adversária.

O jogo seguiu, mas sem chances para o Vila Nova, terminando em 2×0 para a equipe coxa-branca, que ocupa agora a 5ª colocação na tabela.

