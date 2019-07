Coxa vira o jogo e vence São Bento (vídeo)

De virada

O Coritiba venceu o São Bento, na noite desta terça-feira, dia 16, no Alto da Glória. O time que viu o adversário sair na frente no placar, no primeiro tempo, empatou no segundo, com Rodrigão, embalado pela torcida coxa-branca, e depois virou o jogo, com gol de Rafinha, garantindo mais uma vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B.

Entraram em campo com a camisa coxa-branca os seguintes jogadores: Wilson (Alex Muralha), Felipe Mattioni (Igor Paixão), Walisson Maia, Sabino, William Matheus, Matheus Sales, Luiz Henrique, Thiago Lopes (Giovanni), Robson, Rafinha e Rodrigão.

Adversário sai na frente no primeiro tempo

No primeiro tempo, o Coritiba era o time que mais criava jogadas em campo, porém, encontrava dificuldades na hora de finalizar. O Coxa chegou ao ataque primeiro, com Rodrigão, que recebeu de Robson, o estreante da noite. O goleiro defendeu. Pouco depois, entretanto, o São Bento, da entrada da área, abriu o placar, com Doriva.

Grande chance teve William Matheus, que recebeu de Luiz Henrique e tentou encobrir o goleiro, porém, a bola acabou saindo pela linha de fundo. O São Bento chegou de novo, aos 10’, mas bateu fraco, e o Wilson defendeu com tranquilidade.

Rafinha também investia pela ponta direita, como quando cruzou para Thiago Lopes. O meia arriscou, de frente para o gol, mas a bola passou raspando pela trave. William Matheus teve mais uma chance, depois da cobrança de escanteio, mas ela acabou passando por cima do gol.

O time seguiu avançando, porém sem conseguir mudar o placar, que terminou em 1×0 para os adversários na primeira etapa.

Coxa empata, com Rodrigão, e vira o jogo, com Rafinha

No segundo tempo, Alex Muralha entrou no lugar de Wilson, que havia sentido depois do gol do São Bento. O goleiro foi exigido logo aos 5’, no chute de Zé Roberto, e espalmou pra fora.

A primeira chance significativa do Coritiba nesta etapa foi com Luiz Henrique. Ele recebeu de Rafinha e bateu forte, mas a bola acabou batendo no jogador do adversário e passando por cima da trave.

O técnico coxa-branca, Umberto Louzer, então, promoveu mais duas mudanças na equipe: Igor Paixão, no lugar de Felipe Mattioni, que sentiu, e Giovanni, no lugar de Thiago Lopes.

Dos pés de Rodrigão saiu o gol do empate, aos 16’. A bola foi alçada na área e ele mandou para o gol, levantando a torcida que compareceu em peso no Couto Pereira. Foi o oitavo gol do camisa 9 na competição.

O prata da casa, Igor Paixão, recebeu do mesmo Rodrigão, um pouco depois, e bateu com perigo, mas a bola foi pra fora.

Foi aos 38’ que Rafinha pode comemorar seu primeiro gol na temporada com a camisa do Coritiba e também o desempate do jogo. Sua batida de pé direito, de dentro da área, depois de receber de Rodrigão, colocou o Coxa na frente do placar, e foi assim que terminou o jogo: vitória alviverde por 2×1.

