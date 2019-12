Criada visita virtual ao Museu da História de Ibaiti

Passeio disponível para todos os interessados

Inaugurado no final da semana passada, o Museu da História de Ibaiti Mário Yamanouye possui uma página oficial no Facebook onde o visitante pode conhecer alguns dos acervos do museu.

O passeio virtual está disponível na pagina do museu e também no Youtube.

Para acessar a página oficial basta clicar no endereço https://www.facebook.com/MuseudaHistóriadeIbaiti

O internauta pode ver os acervos através das fotos na página no Facebook ou passear por um vídeo que mostra o interior do museu

O museu é mantido e dirigido pela Prefeitura de Ibaiti por meio do Departamento de Cultura.

Veja a matéria: https://npdiario.com/cidades/inaugurado-museu-da-historia-de-ibaiti/

Veja o vídeo: