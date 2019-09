Crítica comenta espetáculo da Marcha da Diversidade

Confira avaliação de evento

ARREBENTA – (uma reflexão crítica sobre a peça GRAZZI ELLAS)

por Bárbara Lamounier*

Hoje falo de um corpo.

Hoje falo do meu corpo.

Hoje, ontem e amanhã devemos falar sobre representatividade.

Ainda me arrebenta e me arrebata todas as Elas que cabem em “Grazzi Ellas”, espetáculo teatral de abertura em um dos maiores eventos culturais já visto, na história recente, em Jacarezinho.

A 2ª Marcha Cultural da Diversidade ALGBTI+, organizada pela ONG Nubia Rafaela Nogueira, ocorreu dos dias 12 a 15 de setembro de 2019, com uma programação extensa e diversa. Em plena quinta-feira, dia 12, noite de abertura do evento, vejo, observo e sinto, que por alguns minutos o tempo parou. Vi cabeças e corpos pensantes, sobre o seu trajeto, sobre a sua segurança, sobre as suas representatividades, sobre corpos que são violentados pela sua existência.

“Grazzi Ellas” é um solo da atriz Mel Campus de Londrina, da Cia. Teatro de Garagem, e conta o caminho de um corpo. O corpo da atriz que conduz belissimamente a nós expectadores a um outro corpo, também de uma travesti, sendo esta última encontrada morta e esquartejada em um quarto de hotel.

O espetáculo nos causa a maior essência do teatro: um ritual. Quando chegamos ao palco do Teatro CAT Arena, nos deparamos com um círculo de pétalas de flores (algumas são primaveras) e outros objetos cênicos. No centro uma cadeira e 3 vasos, cada um contendo um elemento da natureza, como fogo, terra e agua. Ao entrarmos a atriz já está posicionada como uma santa. Em volta do seu corpo constrói-se uma aureola com reportagens sobre travestis e transexuais, sendo algumas sobre os preconceitos vividos, as violências e o lugar da marginalidade sofrida por elas, e claro a resistência de existir.

O ballet de esquartejamento, assim escutamos a atriz falar sobre a cena, narra a ignorante agressão sofrida pela personagem. Cantando um canto de Oxum[1], ela começa a construir em nós a imagem, de cada parte do corpo sendo arrancada, e posta em uma mala, com a doçura e a precisão de como se fosse a primeira bailarina de uma grande companhia. No auge do seu solo ela dança o abuso. Faz-se sua dor poesia, essa como a brisa do ar nos rebate e arrebenta. Me lembro de olhar para a plateia e ver olhos estagnados, perplexos e apaixonados.

Ainda tentamos sair vivos.

Sobrevivendo.

A atriz nos conduz a lembrar que a vida real também pode ser uma grande brincadeira, de casinha. Logo após nos revelar a morte da sua amiga, ela nos lembra que é uma menina, uma criança e que adora tomar chá. Para isso, gentilmente convida alguém da plateia a ser atriz, a se expor. Expor o seu corpo, o que imagina, brinca, para talvez amenizar aquilo que a indigna.

Nessa essência do teatro em brincar com o tempo e o espaço “Grazzi Ellas”, é brilhante em me colocar o tempo inteiro em relação com o aqui e agora, com o lá fora, o cotidiano (a brutalidade vivida por travestis e transexuais[2]) e estar aqui respirando e vivendo poesia.

Ao fim (?) ELLAS é ovacionada, com um MAR de aplausos, olhares reflexivos, palmas calorosas, perna estiradas, colunas inteiras, braços tonificados, pupilas lacrimejantes. Hoje nossos corpos saem vivos daqui, sobreviventes. Respiram, nós ainda podemos, e ELLAS?

Fotos: Socyedade Jacarezinho/Especial para o npdiario

“ Não aos retrocessos. Revivendo Stonewall!

Por Marshas, Marielles e Dandaras!”[3]

“Quanto nome tem a Rainha do Mar?

Quanto nome tem a Rainha do Mar?

Dandalunda, Janaína,

Marabô, Princesa de Aiocá,

Inaê, Sereia, Mucunã,

Maria, Dona Iemanjá.”[4]

Esse corpo que escreve é de uma mulher, branca, lésbica, artista e professora de teatro.

*Bárbara Lamounier – Natural de Uberlândia/MG, a artista atualmente reside em Jacarezinho, onde atua como professora substituta de Teatro no IFPR (Instituto Federal do Paraná), campus Jacarezinho.

[1] Canto religioso. Oxum é Rainha da água doce que representa a sabedoria e o poder feminino. Orixá (divindade) cultada nas religioes de origem africana, como candomblé e umbanda.

[2] O Brasil é país que mais mata LGBT+ no mundo. Com tanta violência a expectativa de vida de uma travesti ou pessoa transexual no Brasil é de 35 anos, menos da metade da média nacional que hoje está em 75 anos.

[3] Tema da 2ª. Marcha Cultral da Diversidade ALGBTI+ de Jacarezinho

[4] Trecho da música “Iemanjá Rainha do Mar”, interpretada por Maria Bethânia.