CTG Brasil adere ao movimento Não Demita

Empresa tem atualmente cerca de 900 funcionários

A CTG Brasil, umas das líderes em geração de energia limpa no País, aderiu ao movimento Não Demita, um compromisso conjunto de empresas na manutenção do emprego de seus colaboradores como forma de reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19. “Um valor importante da CTG Brasil é a colaboração com o desenvolvimento do Brasil e o manifesto Não Demita está totalmente alinhado ao nosso compromisso com o País. Por isso, nos comprometemos com a manutenção do emprego de todos os colaboradores da empresa”, afirma José Renato Domingues, vice-presidente corporativo da empresa.

A CTG Brasil tem atualmente cerca de 900 funcionários atuando em diferentes escritórios e usinas de geração de energia limpa para o País. “Também estamos sugerindo que nossos parceiros, clientes e fornecedores se unam à iniciativa de manutenção de empregos, de modo a beneficiar a economia brasileira, assim como o ecossistema de energia”, completa Domingues.

Desde 2013, quando foi criada, a empresa já investiu R$ 23 bilhões e mantém seu plano de permanecer no Brasil em longo prazo, contribuindo com o desenvolvimento local. Além de colaborar com a criação de empregos, a CTG Brasil investe no País por meio de ações de responsabilidade social, sustentabilidade e projetos de inovação para a entrega de energia limpa. Atualmente, mais de 8% de toda energia elétrica consumida no País é produzida pela empresa, de forma totalmente limpa e renovável.

Sobre a CTG Brasil

Criada em 2013, a CTG Brasil é uma empresa da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em energia limpa. Com investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, o portfólio da CTG Brasil hoje tem uma capacidade total instalada de 8,28 GW. Segunda maior geradora privada de energia do país, a CTG Brasil conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.