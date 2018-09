Curso gratuito artesanal em Santo Antônio da Platina

Ofertado pela Prefeitura Municipal

O curso de sabonete e aromatizadores artesanais são gratuitos, e é promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o SENAC, (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Santo Antônio da Platina.

Desenvolvem a capacidade das pessoas, ensinando aos alunos, como misturar os ingredientes do sabonete na proporção correta e as etapas que devem ser seguidas.

O curso acontecerá de segunda a sexta (01/10 à 05/10) das 13h30m às 16h30m, no SENAC. O aluno tem que ter 16 anos com a escolaridade do 6º ano no Ensino Fundamental.

INSCRIÇÕES: Até dia 28/09 no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Rua 7 de Setembro (em frente a igreja Metodista Central, Casa Azul).