De novo agressor ataca npdiario com mentiras

E ainda posa de vítima

Mais uma vez, o dono de um periódico ataca o jornalista Valcir Machado e, por extensão, o npdiario, com inverdades e violência.Essa insistência em macular a imagem vem há anos constrangendo pessoas de bem, com as mais diversas e improcedentes injúrias, evidenciando o que pode até ser interpretado por alguns como admiração e inveja.

O filho do indivíduo, um homem de 35 anos, morreu em pretenso confronto com a Polícia Militar em Curitiba. Foram publicadas algumas (poucas) matérias sobre o assunto sempre de forma imparcial.

A opinião do advogado de defesa, apontando a PM como “culpada” pelo ocorrido foi tornada pública e, nesta semana, o advogado de defesa da corporação, disse que o falecido é quem teria a culpa. Em ambos os casos, animus narrandi, ou seja, foram noticiados o que os dois declararam. Na segundo caso, o npdiario apenas TRANSCREVEU O QUE FOI PUBLICADO NO SITE DA RÁDIO BANDA B. Só isso.

EM NENHUM MOMENTO o npdiario desrespeitou a memória do falecido, nem julgou ou condenou nenhuma das partes.

O principal jornal do Norte Pioneiro não fez absolutamente nenhum comentário ou induziu alguém a defender alguma posição. Não seria de bom tom.

Assim, o advogado dr.Américo Ricardo de Godoy Costa (foto abaixo) entra neste fim de semana com uma nova Ação Judicial por Injúria e Difamação contra o elemento.

Não pretendemos polemizar e nem estender essa questão com o agressor, que ainda posa de vítima como se estivesse sendo ofendido por nós. Não deixaremos mais criminosos impunes com mais uma dissimulação. Confiamos na Justiça.

Abaixo, a única matéria em que a PM é “defendida”: https://npdiario.com/capa/advogado-de-pms-diz-que-morto-foi-unico-que-cometeu-crime/