De seis pacientes, cinco já foram liberados da UTI adulta do Regional

Permanece apenas um homem de São José da Boa Vista

O diretor clínico da UTI adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro, Anderson Hinterlang ( foto no centro com o microfone), informou na tarde desta segunda-feira, dia 11, que os seis pacientes foram internados no local, mas cinco já saíram.

Apenas um, de São José da Boa Vista, permanece com a Covid-19.

Os outros foram transferidos para outras cidades em absolutamente nenhum risco de morte, “percebemos que a população em todo o país está em pânico; pelo menos na nossa região e no Paraná, posso garantir que há profissionais cuidando dos casos com muita responsabilidade e zelo”, afirmou o médico.

“