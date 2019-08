Definida programação da Semana da Pátria em Ibaiti

A partir do dia 2

A Prefeitura de Ibaiti divulgou nesta terça-feira, dia 20, a programação para a Semana da Pátria 2019 no município.

As comemorações terão início na manhã do dia dois de setembro (segunda-feira) com a abertura e hasteamento da Bandeira Nacional às 8 horas da manhã em frente à Prefeitura com participação do prefeito Dr. Antonely Carvalho, autoridades convidadas e professores e alunos da Escola Municipal Monteiro Lobato, o Centro Estadual de Educação – Seiji Hattanda e a Escola Arco Íris.

Na terça-feira (dia 3), às oito horas, hasteamento da Bandeira Nacional com a presença dos alunos e professores da Escola Municipal José Gonçalves Dias e Colégio Estadual Aldo Dallago. Na quarta-feira (dia 4), no mesmo horário hasteamento com alunos e professores da Escola Municipal Leônidas Ferreira de Melo, Escola Municipal Lázaro de Moura Bueno e Escola Estadual João Alfredo Costa.Na quinta, hasteamento com alunos e professores da Escola Municipal Juventino de Moura Bueno e Colégio Estadual Júlio Farah. Na sexta-feira (dia 6), hasteamento com alunos e professores da Escola Municipal Clovete Fadel de Moura Bueno, Colégio Estadual Antônio Martins de Melo e Colégio Nossa Senhora das Neves.

No sábado (dia 7), às seis horas, Alvorada com a Banda Marcial Fênix saindo de frente da Cacique Materiais de Construção, passando pela Rua Paraná e área central de Ibaiti. Às oito horas, hasteamento da Bandeira Nacional com a participação do grupo de escoteiros Água da Pedra de Ibaiti e grupo de escoteiros Sentinela da Cidade de Carlópolis com a execução do hino nacional pela Banda Marcial Fênix em frente a Prefeitura Municipal. Também haverá apresentações culturais das escolas municipais